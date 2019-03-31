"Для танго нужны двое". У Тимошенко – о несостоявшихся дебатах

Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко "не горела желанием идти на дебаты", но пошла для участия в них, а не для интервью. Об этом заявил медиаконсультант Батькивщины Алексей Мустафин в комментарии корреспонденту LIGA.net.

Поэтому, поясняет он, Тимошенко покинула студию, когда дебаты не состоялись. "Для дебатов, как и для танго, - нужны двое", - сказал Мустафин.

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Также консультант отметил, что Тимошенко спешила на совещание в избирательный штаб. "Ее обвиняют, что она была в пальто и не снимала. Это якобы означает, что она не собиралась оставаться, но на совещании она также сидел в нем", - объяснил он.

Отвечая на вопрос, почему политик не осталась в студии на просьбу журналистов и экспертов, как это сделал Анатолий Гриценко, Мустафин заявил: "На Тимошенко невозможно надавить и взять на слабо. На Гриценко это повлияло, а на нее – нет".

29 марта Тимошенко пришла на дебаты на телеканал UA:Суспільне, однако ушла спустя 10 минут со скандалом.

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