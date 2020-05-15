Какие анализы бесплатны для пациента с семейным врачом – список

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Национальная служба здоровья показала перечень гарантированных государством бесплатных анализов на уровне "первички" для пациентов, которые подписали декларацию с семейным врачом.

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"Иногда, по привычке, сложившейся в старой системе, пациенты продолжают нести в лабораторию или кабинет забора анализов "вату-спирт-баночку", тогда как это уже оплачено НСЗУ", - пишут в ведомстве.

Там напомнили, что при подаче декларации пациент может без доплат или приобретения расходных материалов пройти восемь видов лабораторных исследований и быстрых тестов – по направлению семейного врача/педиатра/терапевта.

Государство оплачивает такому пациенту:

— oбщий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

— общий анализ мочи;

— глюкоза крови;

— общий холестерин;

— быстрый тест на беременность;

— быстрый тест на тропонин;

— быстрый тест на ВИЧ;

— быстрый тест на вирусные гепатиты.

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"Помните, что целесообразность назначения и проведения анализов, обследований и быстрых тестов определяет ваш врач, а не интернет, – подытожили в НСЗУ.

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