Какие анализы бесплатны для пациента с семейным врачом – список

Национальная служба здоровья показала перечень гарантированных государством бесплатных анализов на уровне "первички" для пациентов, которые подписали декларацию с семейным врачом.
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"Иногда, по привычке, сложившейся в старой системе, пациенты продолжают нести в лабораторию или кабинет забора анализов "вату-спирт-баночку", тогда как это уже оплачено НСЗУ", - пишут в ведомстве.
Там напомнили, что при подаче декларации пациент может без доплат или приобретения расходных материалов пройти восемь видов лабораторных исследований и быстрых тестов – по направлению семейного врача/педиатра/терапевта.
Государство оплачивает такому пациенту:
— oбщий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
— общий анализ мочи;
— глюкоза крови;
— общий холестерин;
— быстрый тест на беременность;
— быстрый тест на тропонин;
— быстрый тест на ВИЧ;
— быстрый тест на вирусные гепатиты.
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"Помните, что целесообразность назначения и проведения анализов, обследований и быстрых тестов определяет ваш врач, а не интернет, – подытожили в НСЗУ.
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