Канада передаст Украине 450 комплексов SkyRanger, а Литва выделяет 3 млн евро на FPV-дроны

В ведомстве отметили, что Украина нуждается в инструментах для ответа на российские атаки

Дроны - иллюстративное фото

Канада передаст Украине 450многоцелевых беспилотных авиационных комплексов SkyRanger, а Литва выделит 3 млн евро на FPV-дроны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

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В ведомстве рассказали, что во время внеочередного заседания руководящей группы Коалиции дронов Украина проинформировала партнеров о ситуации на поле боя и неотложных потребностях для отражения российских атак.

По результатам заседания летом Канада приступит к передаче Украине 450 БпАК SkyRanger, а Германия предоставит разведывательные дроны VECTOR 211.

Нидерланды подтвердили намерения контрактования партии дронов Heidrun RQ-35 на 200 млн евро в сотрудничестве с Данией и Германией, отметили в органе.

Также, как заявили в министерстве, Литва выделит 3 млн евро на производство FPV-дронов для Украины.

"Ситуация на фронте меняется каждый день, враг продолжает атаковать гражданские объекты, особенно энергетическую инфраструктуру. Мы нуждаемся в инструментах для асимметричного ответа. Время для обсуждения решений истекает, нам это нужно уже сейчас", – сказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс призвал "ежедневно помнить", что война продолжается, подчеркнув, что нужно поддержать инициативу, которая набирает обороты и ожидает присоединения новых стран.

6 января Зеленский сказал, что Украина готовит новые линии сотрудничества с партнерами по дронам и РЭБ.

1 марта глава Минобороны Франции заявил, что его страна закажет для Украины 100 дронов производства компании Delair, которые должны прибыть к лету.

7 марта глава Минобороны Британии Шаппс объявил о выделении 325 млн фунтов стерлингов на закупку более 10 000 дронов для украинской армии.

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