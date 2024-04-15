Канада передасть Україні 450 комплексів SkyRanger, а Литва виділяє 3 млн євро на FPV-дрони

У відомстві зазначили, що Україна потребує інструментів для відповіді на російські атаки

Дрони - ілюстративне фото

Канада передасть Україні 450 багатоцільових безпілотних авіаційних комплексів SkyRanger, а Литва виділить 3 млн євро на FPV-дрони. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

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У відомстві розповіли, що під час позачергового засідання керівної групи Коаліції дронів Україна проінформувала партнерів про ситуацію на полі бою та нагальні потреби для відбиття російських атак.

За результатами засідання влітку Канада розпочне передавання Україні 450 БпАК SkyRanger, а Німеччина надасть розвідувальні дрони VECTOR 211.

Нідерланди підтвердили наміри контрактування партії дронів Heidrun RQ-35 на 200 млн євро у співпраці з Данією та Німеччиною, зазначили в органі.

Також, як заявили в міністерстві, Литва виділить 3 млн євро на виробництво FPV-дронів для України.

"Ситуація на фронті змінюється щодня, ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти, особливо енергетичну інфраструктуру. Ми потребуємо інструментів для асиметричної відповіді. Час для обговорення рішень спливає, нам це потрібно вже зараз", – сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Глава Міноборони Латвії Андріс Спрудс закликав "щодня памʼятати", що війна триває, наголосивши, що потрібно підтримати ініціативу, яка набирає обертів й очікує на приєднання нових країн.

6 січня Зеленський сказав, що Україна готує нові лінії співпраці з партнерами щодо дронів і РЕБ.

1 березня глава Міноборони Франції заявив, що його країна замовить для України 100 дронів виробництва компанії Delair, які мають прибути до літа.

7 березня глава Міноборони Британії Шаппс оголосив про виділення 325 млн фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 000 дронів для української армії.

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