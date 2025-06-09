Канада планирует увеличить расходы на оборону для достижения целей НАТО

В 2024 году Канада потратила всего 1,4% ВВП на оборону

Иллюстративное фото (Фото: Flickr)

Премьер-министр Канады Марк Карни объявит об увеличении расходов страны на оборону, чтобы достичь целевого показателя НАТО уже в 2025-2026 финансовом году. Об этом сообщает The Globe and Mail со ссылкой на собеседников.

Карни представит новый план инвестиций в безопасность и оборону во время речи в Университете Торонто 9 июня.

Новые меры позволят Канаде выполнить требование НАТО о расходах в размере 2% ВВП на оборону, а в последующие годы даже превышать этот уровень, отмечает издание.

В марте Карни сообщил, что план военных расходов будет включать в себя повышение зарплат для военнослужащих и закупку нового оборудования и технологий.

По данным издания, план также будет содержать обязательства по развитию искусственного интеллекта, кибербезопасности, квантовых и космических технологий.