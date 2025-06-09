Канада планирует увеличить расходы на оборону для достижения целей НАТО
Премьер-министр Канады Марк Карни объявит об увеличении расходов страны на оборону, чтобы достичь целевого показателя НАТО уже в 2025-2026 финансовом году. Об этом сообщает The Globe and Mail со ссылкой на собеседников.
Карни представит новый план инвестиций в безопасность и оборону во время речи в Университете Торонто 9 июня.
Новые меры позволят Канаде выполнить требование НАТО о расходах в размере 2% ВВП на оборону, а в последующие годы даже превышать этот уровень, отмечает издание.
В марте Карни сообщил, что план военных расходов будет включать в себя повышение зарплат для военнослужащих и закупку нового оборудования и технологий.
По данным издания, план также будет содержать обязательства по развитию искусственного интеллекта, кибербезопасности, квантовых и космических технологий.
- 23 января 2025 года Трамп заявил, что намерен просить страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.
- 27 января FT сообщала, что Литва и Эстония пообещали повысить расходы по обороне до 5% ВВП после давления со стороны Трампа.
- 26 мая Рютте выразил надежду, что члены Североатлантического союза согласятся на общую цель оборонных расходов в размере 5% ВВП.