Канада планує збільшити витрати на оборону для досягнення цілей НАТО
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосить про збільшення витрат країни на оборону, щоб досягти цільового показника НАТО вже у 2025-2026 фінансовому році. Про це повідомляє The Globe and Mail з посиланням на співрозмовників.
Зазначається, що Карні представить новий план інвестицій у безпеку та оборону під час промови в Університеті Торонто 9 червня.
Нові заходи дозволять Канаді виконати вимогу НАТО про витрати у розмірі 2% ВВП на оборону, а в подальші роки навіть перевищувати цей рівень, зазначає видання.
У березні Карні повідомив, що план військових витрат міститиме підвищення зарплат для військовослужбовців та закупівлю нового обладнання й технологій.
За даними видання, план також міститиме зобов’язання щодо розвитку штучного інтелекту, кібербезпеки, квантових і космічних технологій.
- 23 січня 2025 року Трамп заявив, що має намір просити країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.
- 27 січня FT повідомляла, що Литва та Естонія пообіцяли підвищити витрати на оборону до 5% ВВП після тиску з боку Трампа.
- 26 травня Рютте висловив сподівання, що члени Альянсу погодяться на загальну ціль витрат на оборону в розмірі 5% ВВП.