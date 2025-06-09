Канада планує збільшити витрати на оборону для досягнення цілей НАТО

У 2024 році Канада витратила лише 1,4% ВВП на оборону

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Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосить про збільшення витрат країни на оборону, щоб досягти цільового показника НАТО вже у 2025-2026 фінансовому році. Про це повідомляє The Globe and Mail з посиланням на співрозмовників.

Зазначається, що Карні представить новий план інвестицій у безпеку та оборону під час промови в Університеті Торонто 9 червня.

Нові заходи дозволять Канаді виконати вимогу НАТО про витрати у розмірі 2% ВВП на оборону, а в подальші роки навіть перевищувати цей рівень, зазначає видання.

У березні Карні повідомив, що план військових витрат міститиме підвищення зарплат для військовослужбовців та закупівлю нового обладнання й технологій.

За даними видання, план також міститиме зобов’язання щодо розвитку штучного інтелекту, кібербезпеки, квантових і космічних технологій.