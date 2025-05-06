Кардинали, які обиратимуть нового папу, закликали до припинення вогню без попередніх умов

У Ватикані зазначили, що обстріли останнім часом тільки посилилися

Встреча кардиналов (Фото: vaticannews.va)

Кардинали Святої Римської Церкви, які прибули до Риму для обрання нового папи римського, закликали якнайшвидше досягти постійного припинення вогню та розпочати перемовини про мир в Україні. Про це повідомив інформаційний портал Святого Престолу Vatican News.

Заява була зроблена після завершення 12 загального зібрання Колегії кардиналів, яке 6 травня відбулося в залі синодальних засідань у Ватикані.

Зазначається, що кардинали "з жалем констатували", що не було досягнуто жодного прогресу в просуванні мирних процесів в Україні, на Близькому Сході та в інших частинах світу, де є конфлікти. Навпаки, за їхніми словами, посилилися обстріли, особливо проти цивільного населення.

"Звертаємося із щирим закликом до всіх залучених сторін якнайшвидше досягти постійного припинення вогню та розпочати переговори без попередніх умов і подальших зволікань про мир, якого так довго прагне населення, якого це торкнулося, та весь світ", – йдеться у заяві кардиналів.

Також вони закликали посилити молитву за справедливий і тривалий мир.