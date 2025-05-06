Кардинали, які обиратимуть нового папу, закликали до припинення вогню без попередніх умов
Кардинали Святої Римської Церкви, які прибули до Риму для обрання нового папи римського, закликали якнайшвидше досягти постійного припинення вогню та розпочати перемовини про мир в Україні. Про це повідомив інформаційний портал Святого Престолу Vatican News.
Заява була зроблена після завершення 12 загального зібрання Колегії кардиналів, яке 6 травня відбулося в залі синодальних засідань у Ватикані.
Зазначається, що кардинали "з жалем констатували", що не було досягнуто жодного прогресу в просуванні мирних процесів в Україні, на Близькому Сході та в інших частинах світу, де є конфлікти. Навпаки, за їхніми словами, посилилися обстріли, особливо проти цивільного населення.
"Звертаємося із щирим закликом до всіх залучених сторін якнайшвидше досягти постійного припинення вогню та розпочати переговори без попередніх умов і подальших зволікань про мир, якого так довго прагне населення, якого це торкнулося, та весь світ", – йдеться у заяві кардиналів.
Також вони закликали посилити молитву за справедливий і тривалий мир.
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