"Кассетный скандал" в Венгрии. Аналитик Гьори: Вряд ли правительство падет, но риски есть

По мнению аналитика Гьори, будущее правительства Орбана во многом зависит от того, сможет ли глава протестов мобилизовать избирателей против партии

Виктор Орбан (Фото: ЭРА)

Тысячи людей вышли на протест в венгерской столице Будапеште – из-за коррупционного скандала в правительстве премьер-министра Виктора Орбана. Однако вряд ли это приведет к краху правительства, но все больше венгров отходят от политической апатии, что дает оппозиции шанс склонить их на свою сторону. Такое мнение высказал венгерский аналитик Political Capital Institute (Будапешт) Лорант Гьори.

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Гьори отметил, что Будапешт – единственный венгерский город, где партия Орбана Фидес, вероятно, проиграет местные выборы в июне, "не говоря о европейских, для которых существует единый национальный список".

Аналитик пояснил, что риски от протестов для Орбана связаны с двумя моментами. Во-первых, сформирует ли юрист Петер Мадьяр, который возглавил эти протесты, новую центристскую или правоцентристскую оппозиционную партию, которая сможет привлечь большую базу избирателей – 5-20%.

Во-вторых, сможет ли он выстроить политическую позицию для мощной силы против действующей власти.

По словам Гьори, Фидес уже потеряла 300 000 – 500 000 избирателей (в 2022 году за нее проголосовали 54% избирателей, или 3 млн венгров), но эти люди не присоединились ни к одной другой оппозиционной силе. Вместо этого стали частью большой группы "неопределившихся".

Поэтому будущее правительства Орбана во многом зависит от того, сможет ли Мадьяр мобилизовать избирателей против правящей партии, что "потенциально будет угрожать власти Фидес и Орбана, разъедать основы автократии в Венгрии в дальнейшей перспективе", добавил Гьори.

27 марта председатель комитета по внешней политике Александр Мережко в комментарии для LIGA.net отметил, что сейчас трудно сказать, что произошло, но "понятно, что часть венгерского общества недовольна авторитарными тенденциями".

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