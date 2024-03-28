"Касетний скандал" в Угорщині. Аналітик Ґьорі: Навряд чи призведе до краху уряду, але ризики є

На думку угорського аналітика Ґьорі, майбутнє уряду Орбана багато в чому залежить від того, чи зможе очільник протестів Мадяр мобілізувати виборців проти керівної партії

Віктор Орбан (Фото: ЕРА)

Тисячі людей вийшли на протест в угорській столиці Будапешті - через корупційний скандал в уряді прем'єр-міністра Віктора Орбана. Однак, навряд чи це призведе до краху уряду, але все більше угорців відходять від політичної апатії, що дає опозиції шанс схилити їх на свій бік. Таку думку у коментарі для LIGA.net висловив угорський аналітик Political Capital Institute (Будапешт) Лорант Ґьорі.

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Ґьорі зазначив, що Будапешт – єдине угорське місто, де партія Орбана Фідес, ймовірно, програє місцеві вибори у червні, "не кажучи про європейські, для яких існує єдиний національний список".

Аналітик пояснив, що ризики від протестів для Орбана пов’язані з двома моментами. По-перше, чи сформує юрист Петер Мадяр, який очолив ці протести, нову центристську або правоцентристську опозиційну партію, яка зможе залучити велику базу виборців – 5-20%.

По-друге, чи зможе він вибудувати політичну позицію для потужної сили проти чинної влади.

За словами Ґьорі, Фідес уже втратила 300 000 – 500 000 виборців (у 2022 році за неї проголосували 54% виборців, або 3 млн угорців), але ці люди не приєдналися до жодної іншої опозиційної сили. Натомість стали частиною великої групи "невизначених".

Тому майбутнє уряду Орбана багато в чому залежить від того, чи зможе Мадяр мобілізувати виборців проти керівної партії, що "потенційно загрожуватиме владі Фідес і Орбана, роз’їдатиме основи автократії в Угорщині у подальшій перспективі", додав Ґьорі.

27 березня голова комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в коментарі для LIGA.net зазначив, що наразі важко сказати, що відбулося, але "зрозуміло, що частина угорського суспільства незадоволена авторитарними тенденціями".

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