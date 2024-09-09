Катастрофа F-16. Сырский обещает результаты расследования в ближайшее время

26 августа во время отражения атаки со стороны РФ погиб летчик Алексей (Moonfish) Месь. Он управлял истребителем F-16

Истребители F-16 (Фото: Владимир Зеленский/Telegram)

Результаты расследования крушения F-16, в котором 26 августа погиб летчик Алексей Месь, объявят в ближайшее время. Об этом в интервью CNN сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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"Я думаю, что результаты расследования будут известны всем в ближайшее время. И, с одной стороны, мы не собираемся этого скрывать [факта трагедии], а с другой стороны, эффективность использования этих самолетов доказана результатами – уничтожением четырех крылатых ракет парой F-16", – заявил он.

Сырский подчеркнул, что украинские пилоты были подготовлены. Они прошли подготовку в учебных заведениях стран-союзников, а в целом для этого дела [отбитие российской массированной атаки] избрали лучших военных с опытом успешного использования самолетов.

29 августа 2024 года Воздушные силы сообщили, что 26 августа во время отражения атаки со стороны РФ погиб летчик Алексей Месь. CNN со ссылкой на осведомленный источник утверждал, что погибший управлял истребителем F-16.

Генштаб ВСУ писал, что с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, он потерпел крушение, а летчик погиб.

30 августа уже бывший командующий Воздушными силами Олещук впервые прокомментировал авиакатастрофу истребителя F-16. Он обратился к депутату Безуглой, утверждавшей, что самолет мог быть сбит "дружеским огнем" украинской ПВО, назвав ее "основным ньюсмейкером вражеской пропаганды".

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