США считают маловероятным, что F-16 сбили "дружественным огнем" из системы Patriot – NYT

Следователи из США и Украины рассматривают другие возможные причины авиакатастрофы, такие как техническая неисправность или ошибка пилота

Истребитель F-16 (Фото: Владимир Зеленский)

Американские чиновники считают маловероятным, что украинский истребитель F-16 был сбит дружеским огнем из зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на анонимные источники среди официальных лиц США.

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Журналисты напомнили, что президент Владимир Зеленский пообещал провести тщательное расследование инцидента, учитывая версию, что катастрофа могла быть вызвана "дружеским огнем".

В то же время два неназванных американских чиновника заявили NYT, что "дружественный огонь", вероятно, не был причиной трагедии. Они отметили, что следователи обеих стран рассматривают другие возможные причины, такие как техническая неисправность или ошибка пилота.

30 августа Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего ПС ВСУ. Глава государства не озвучил причину, но, объявляя об этом решении, заявил о необходимости беречь личный состав.

Министр обороны Рустем Умеров на следующий день заверил, что увольнение Олещука не связано с катастрофой F-16.

29 августа 2024 года Воздушные силы сообщили, что 26 августа во время отражения атаки со стороны РФ погиб летчик Алексей Месь. CNN со ссылкой на осведомленный источник утверждал, что погибший руководил истребителем F-16.

Генштаб ВСУ писал, что с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, он потерпел крушение, а летчик погиб.

30 августа Олещук впервые прокомментировал авиакатастрофу истребителя F-16. Он обратился к депутату Безуглой, утверждавшей, что самолет мог быть сбит "дружеским огнем" украинского ПВО, назвав ее "основным ньюзмейкером вражеской пропаганды".

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