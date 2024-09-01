США вважають малоймовірним, що F-16 збили "дружнім вогнем" з системи Patriot – NYT

Слідчі з США та України розглядають інші можливі причини авіакатастрофи, такі як технічна несправність або помилка пілота

Винищувач F-16 (Фото: Володимир Зеленський)

Американські посадовці вважають малоймовірним, що український винищувач F-16 був збитий дружнім вогнем із зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це повідомляє газета New York Times, посилаючись на анонімні джерела серед офіційних осіб США.

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Журналісти нагадали, що президент Володимир Зеленський пообіцяв провести ретельне розслідування інциденту, враховуючи версію, що катастрофа могла бути спричинена "дружнім вогнем".

Водночас два неназваних американських посадовці заявили NYT, що "дружній вогонь", ймовірно, не був причиною трагедії. Вони зазначили, що слідчі з обох країн розглядають інші можливі причини, такі як технічна несправність або помилка пілота.

30 серпня Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача ПС ЗСУ. Глава держави не озвучив причину, але, оголошуючи про це рішення, заявив про необхідність берегти особовий склад.

Міністр оборони Рустем Умєров наступного дня запевнив, що звільнення Олещука не пов'язане з катастрофою F-16.

29 серпня 2024 року Повітряні сили повідомили, що 26 серпня під час відбиття атаки з боку РФ загинув льотчик Олексій Месь. CNN із посиланням на обізнане джерело стверджувало, що загиблий керував винищувачем F-16.

Генштаб ЗСУ писав, що з одним з літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, він зазнав катастрофи, а льотчик загинув.

30 серпня Олещук вперше прокоментував авіакатастрофу винищувача F-16. Він звернувся до депутатки Безуглої, яка стверджувала, що літак міг бути збитий "дружнім вогнем" української ППО, назвавши її "основним ньюзмейкером ворожої пропаганди".

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