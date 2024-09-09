Катастрофа F-16. Сирський обіцяє результати розслідування найближчим часом

26 серпня під час відбиття атаки з боку РФ загинув льотчик Олексій (Moonfish) Месь. Він керував винищувачем F-16

Винищувачі F-16 (Фото: Володимир Зеленський/Telegram)

Результати розслідування катастрофи F-16, в якій 26 серпня загинув льотчик Олексій Месь, оголосять найближчим часом. Про це в інтерв'ю CNN повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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"Я думаю, що результати розслідування будуть відомі всім найближчим часом. І, з одного боку, ми не збираємося цього приховувати [факту трагедії], а з іншого боку, ефективність використання цих літаків доведена результатами – знищенням чотирьох крилатих ракет парою F-16", – заявив він.

Сирський наголосив, що українські пілоти були підготовлені. Вони пройшли підготовку в навчальних закладах країн-союзників, а загалом, для цієї справи [відбиття російської масованої атаки] обрали найкращих військових з досвідом успішного використання літаків.

29 серпня 2024 року Повітряні сили повідомили, що 26 серпня під час відбиття атаки з боку РФ загинув льотчик Олексій Месь. CNN із посиланням на обізнане джерело стверджувало, що загиблий керував винищувачем F-16.

Генштаб ЗСУ писав, що з одним з літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, він зазнав катастрофи, а льотчик загинув.

30 серпня вже колишній командувач Повітряних сил Олещук вперше прокоментував авіакатастрофу винищувача F-16. Він звернувся до депутатки Безуглої, яка стверджувала, що літак міг бути збитий "дружнім вогнем" української ППО, назвавши її "основним ньюзмейкером ворожої пропаганди".

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