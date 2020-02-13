Катер "Бердянск" обстреляли с российского вертолета - экспертиза

Согласно баллистической экспертизе, катер "Бердянск" был пробит бронебойным снарядом, выпущенным из вертолета Ка-52 ВМФ России. Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на заместителя постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игоря Лоссовского.
На заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности он акцентировал внимание делегаций на результатах данной экспертизы, которая свидетельствует об атаке на украинские корабли 25 ноября 2018 года.
Представитель Украины отметил, что эти доказательства "четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018".
Лоссовский добавил, что украинская делегация ранее уже предоставляла ОБСЕ подробную информацию о серьезных повреждениях и фактах мародерства, совершенные российской стороной на захваченных судах.
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