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Катер "Бердянск" обстреляли с российского вертолета - экспертиза

Катер "Бердянск" обстреляли с российского вертолета - экспертиза - Фото
Возвращенные Украине военные корабли (Фото: пресс-служба президента)
13.02.2020, 16:35

Это подтверждает агрессивные действия РФ в ноябре 2018 года

Согласно баллистической экспертизе, катер "Бердянск" был пробит бронебойным снарядом, выпущенным из вертолета Ка-52 ВМФ России. Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на заместителя постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игоря Лоссовского.

На заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности он акцентировал внимание делегаций на результатах данной экспертизы, которая свидетельствует об атаке на украинские корабли 25 ноября 2018 года. 

Представитель Украины отметил, что эти доказательства "четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018".

Лоссовский добавил, что украинская делегация ранее уже предоставляла ОБСЕ подробную информацию о серьезных повреждениях и фактах мародерства, совершенные российской стороной на захваченных судах.

  • 25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины. 25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить моряков и вернуть корабли. Экипаж освободили в сентябре по обмену. 17 ноября корабли ВМСУ вывели из Керчи, позже появилось видео, как они проходят под арками Крымского моста. 
  • 18 ноября 2019 года, состоялась передача Украине этих кораблей.
  • Позже стало известно, что они находятся в "угробленном" состоянии - россияне забрали оттуда даже плафоны и унитазы.

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