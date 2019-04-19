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19.04.2019, 12:50

Казарин объяснил, как будут проходить дебаты кандидатов

Казарин объяснил, как будут проходить дебаты кандидатов - Фото
Павел Казарин

Дебаты на НСК Олимпийский 19 апреля начнутся в 19:00, на Суспильном - в 21:00

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Сегодня, 19 апреля, телеканал UA:Перший покажет дебаты на НСК Олимпийский и Cуспильном. Об этом сообщил у себя в Facebook журналист Суспильного Павел Казарин.

"Я вам тут немного точек над "i" принес. Сегодня UA:Перший покажет все. И стадион, и дебаты, и даже "Зворотний вiдлiк". Мы начинаем в 18:50, в 19:00 – включаем трансляцию со стадиона", - отметил Казарин.

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Он уточнил, что все происходящее на стадионе – это инициатива штабов. "Они выбирают себе подрядчиков и модераторов. Нет, я не знаю, кто будет рефери на том ринге", - сказал журналист.

По его словам, дебаты на стадионе будут длиться час. "В 20:00, когда все заканчивается, мы возвращаемся в студию, чтобы с Андреем Парубием разобраться в вопросе – ждут ли страну досрочные парламентские (выборы, - ред.).  Заодно – разберемся с судьбой закона о языке и импичменте. В конце концов, кому как ни спикеру парламента об этом знать", - объяснил Казарин.

В 21:00 начнутся дебаты в студии Суспильнго, их будет вести Мирослава Барчук.

"По закону они должны обрамляться 20-минутками политической тишины. Поэтому с 20:40 до 21:00 у нас будет небольшой материал, предваряющий приезд кандидатов", - уточнил журналист.

Казарин уточнил, что штаб Владимира Зеленского уже заявил - их кандидат не приедет. "Поэтому ждем Петра Порошенко. Формально, в случае неявки визави он может использовать весь этот час на свою агитацию. Но мы предлагаем президенту вместо скучных монологов ответить на вопросы. Мы записали их заранее. 20 вопросов от всех, кому не все равно", - сказал Казарин.

Он уточнил, что в 22:20  начнется программа "Зворотний вiдлiк". "Мы рассчитываем, что президент останется у нас до полуночи. У нас есть пять понятных лет за спиной и пять непонятных впереди. Вот в контурах будущего мы и станем разбираться", - добавил Казарин.

По состоянию на полдень 19 апреля около стадиона НСК Олимпийский в Киеве, где вечером должны пройти дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенкои Владимира Зеленского, правоохранители устанавливают рамки металлоискателей и обыскивают со служебными собаками территорию. Более 20 зарубежных каналов будут транслировать дебаты.

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Теги: Павел Казарин, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты, нск олимпийский, суспильне
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