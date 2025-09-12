Келлог и Шмыгаль обсудили возможность получить новые Patriot и ракеты
Спецпосланник президента США Кит Келлог и министр обороны Денис Шмыгаль обсудили возможность передачи Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot и ракет к ним. Об этом по результатам встречи сообщил украинский чиновник.
"Проинформировал генерала Келлога о результатах заседания "Рамштайн" на этой неделе, во время которого мы получили сильные сигналы поддержки. Обсудили возможность получения Силами обороны новых систем Patriot и боеприпасов к ним", – говорится в публикации.
Украинская сторона передала американской делегации данные о ситуации на поле боя, а также детали относительно российской провокации против Польши 10 сентября.
"Такими действиями Россия тестирует реакцию НАТО, поэтому ответ союзников должен быть скоординированным и решительным. Призвал усилить санкционное давление на агрессора", – добавил Шмыгаль.
- Во время заседания "Рамштайн" 9 сентября Шмыгаль сообщил, что Украине нужны дополнительные 10 систем ПВО Patriot.
- Глава Минобороны Германии рассказал, что Украина уже получила первые пусковые установки к двум системам, которые передает его страна.
