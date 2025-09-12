Келлог и Шмыгаль обсудили возможность получить новые Patriot и ракеты

Кит Келлог и Денис Шмыгаль (Фото: Telegram последнего)

Спецпосланник президента США Кит Келлог и министр обороны Денис Шмыгаль обсудили возможность передачи Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot и ракет к ним. Об этом по результатам встречи сообщил украинский чиновник.

"Проинформировал генерала Келлога о результатах заседания "Рамштайн" на этой неделе, во время которого мы получили сильные сигналы поддержки. Обсудили возможность получения Силами обороны новых систем Patriot и боеприпасов к ним", – говорится в публикации.

Украинская сторона передала американской делегации данные о ситуации на поле боя, а также детали относительно российской провокации против Польши 10 сентября.

"Такими действиями Россия тестирует реакцию НАТО, поэтому ответ союзников должен быть скоординированным и решительным. Призвал усилить санкционное давление на агрессора", – добавил Шмыгаль.