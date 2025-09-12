Келлог та Шмигаль обговорили можливість отримати нові Patriot та ракети
Спецпосланець президента США Кіт Келлог та міністр оборони Денис Шмигаль обговорили можливість передання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot та ракет до них. Про це за результатами зустрічі повідомив український посадовець.
"Поінформував генерала Келлога про результати засідання "Рамштайн" цього тижня, під час якого ми отримали сильні сигнали підтримки. Обговорили можливість отримання Силами оборони нових систем Patriot та боєприпасів до них", – йдеться у публікації.
Українська сторона передала американській делегації дані про ситуацію на полію бою, а також деталі стосовно російської провокації проти Польщі 10 вересня.
"Такими діями Росія тестує реакцію НАТО, тож відповідь союзників має бути скоординованою та рішучою. Закликав посилити санкційний тиск на агресора", – додав Шмигаль.
- Під час засідання "Рамштайну" 9 вересня Шмигаль повідомив, що Україні потрібні додаткові 10 систем ППО Patriot.
- Глава Міноборони Німеччини розповів, що Україна вже отримала перші пускові установки до двох систем, які передає його країна.
