Келлог та Шмигаль обговорили можливість отримати нові Patriot та ракети

Кіт Келлог та Денис Шмигаль (Фото: Telegram останнього)

Спецпосланець президента США Кіт Келлог та міністр оборони Денис Шмигаль обговорили можливість передання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot та ракет до них. Про це за результатами зустрічі повідомив український посадовець.

"Поінформував генерала Келлога про результати засідання "Рамштайн" цього тижня, під час якого ми отримали сильні сигнали підтримки. Обговорили можливість отримання Силами оборони нових систем Patriot та боєприпасів до них", – йдеться у публікації.

Українська сторона передала американській делегації дані про ситуацію на полію бою, а також деталі стосовно російської провокації проти Польщі 10 вересня.

"Такими діями Росія тестує реакцію НАТО, тож відповідь союзників має бути скоординованою та рішучою. Закликав посилити санкційний тиск на агресора", – додав Шмигаль.