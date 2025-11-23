Келлог об урегулировании войны: Последние 10 метров к цели – самые тяжелые, мы на последних двух

В плане, предложенном США, есть вещи, которые нужно оформить и объяснить подробнее, считает представитель американского президента

Кит Келлог (Фото: Marcin Obara/EPA)

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог положительно оценил план для урегулирования войны России против Украины, предложенный Вашингтоном, и предположил, что "мы на последних двух метрах" до цели из 10. С соответствующими заявлениями чиновник выступил в эфире канала Fox News.

По его словам, Трамп собирается завершить российско-украинскую войну.

"Она не началась при его каденции, но он довел ее до того состояния, когда, как мы в армии всегда говорим, последние 10 метров до цели – самые тяжелые. Сейчас мы примерно на последних двух метрах. Мы почти там", – сказал Келлог.

Он отметил, что план из 28 пунктов – это рабочий документ, над которым будут работать всю следующую неделю, чтобы довести его до конечного состояния.

"И я думаю, что мы получаем шанс завершить это. Мы должны добавить вспомогательные документы, вероятно приложение. Это будут гарантии безопасности", – заявил чиновник.

Келлог подчеркнул, что США не хотят повторения истории, вспомнив Будапештский меморандум и Минские соглашения.

"Я думаю, если мы сможем дойти до финального результата с этими 28 пунктами плана, мы будем в хорошей позиции. Это хороший план. В нем есть вещи, которые нужно действительно оформить и немного подробнее объяснить", – считает он.