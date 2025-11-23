Келлог об урегулировании войны: Последние 10 метров к цели – самые тяжелые, мы на последних двух
Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог положительно оценил план для урегулирования войны России против Украины, предложенный Вашингтоном, и предположил, что "мы на последних двух метрах" до цели из 10. С соответствующими заявлениями чиновник выступил в эфире канала Fox News.
По его словам, Трамп собирается завершить российско-украинскую войну.
"Она не началась при его каденции, но он довел ее до того состояния, когда, как мы в армии всегда говорим, последние 10 метров до цели – самые тяжелые. Сейчас мы примерно на последних двух метрах. Мы почти там", – сказал Келлог.
Он отметил, что план из 28 пунктов – это рабочий документ, над которым будут работать всю следующую неделю, чтобы довести его до конечного состояния.
"И я думаю, что мы получаем шанс завершить это. Мы должны добавить вспомогательные документы, вероятно приложение. Это будут гарантии безопасности", – заявил чиновник.
Келлог подчеркнул, что США не хотят повторения истории, вспомнив Будапештский меморандум и Минские соглашения.
"Я думаю, если мы сможем дойти до финального результата с этими 28 пунктами плана, мы будем в хорошей позиции. Это хороший план. В нем есть вещи, которые нужно действительно оформить и немного подробнее объяснить", – считает он.
- 21 ноября Трамп заявил, что Зеленскому придется принять план, предложенный США, или же продолжить борьбу.
- Зеленский сообщал, что Украина и США договорились, что вместе с Европой будут работать над мирным планом на уровне советников.
- На следующий день секретарь СНБО заявил, что чиновники Украины и США начнут консультации по возможных параметрах будущего мирного соглашения в Швейцарии.
