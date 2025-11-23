Келлог про врегулювання війни: Останні 10 метрів до цілі – найважчі, ми на останніх двох

У плані, запропонованому США, є речі, які потрібно оформити й пояснити детальніше, вважає представник американського президента

Кіт Келлог (Фото: Marcin Obara/EPA)

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог позитивно оцінив план для врегулювання війни Росії проти України, запропонований Вашингтоном, і припустив, що "ми на останніх двох метрах" до цілі з 10. З відповідними заявами посадовець виступив в ефірі каналу Fox News.

За його словами, Трамп збирається завершити російсько-українську війну.

"Вона не почалася за його каденції, але він довів її до того стану, коли, як ми в армії завжди кажемо, останні 10 метрів до цілі – найважчі. Зараз ми приблизно на останніх двох метрах. Ми майже там", – сказав Келлог.

Він наголосив, що план з 28 пунктів – це робочий документ, над яким працюватимуть увесь наступний тиждень, щоб довести його до кінцевого стану.

"І я думаю, що ми маємо шанс завершити це. Ми маємо додати допоміжні документи, ймовірно додаток. Це будуть гарантії безпеки", – заявив посадовець.

Келлог наголосив, що США не хочуть повторення історії, згадавши Будапештський меморандум і Мінські угоди.

"Я думаю, якщо ми зможемо дійти до фінального результату з цими 28 пунктами плану, ми будемо у хорошій позиції. Це хороший план. У ньому є речі, які потрібно справді оформити та трохи детальніше пояснити", – вважає він.