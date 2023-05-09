Киев был атакован с четырех бомбардировщиков Ту-95МС. ПВО сбила около 15 ракет Х-101

Киев был атакован ракетами Х-101 с четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС утром 9 мая, противовоздушная оборона сбила около 15 целей россиян. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По словам начальника КГВА Сергея Попко, четыре борта Ту-95МС запускали ракеты из района Каспийского моря.

Он отметил, что накануне враг пытался максимально истощить ПВО столицы, для чего запустил рекордное количество дронов-камикадзе Shahed-136.

Выпущенные крылатые ракеты типа Х-101 (Х-555) не достигли своих целей, украинские зенитчики, предварительно, обнаружили и уничтожили около 15 воздушных объектов в воздушном пространстве Киева.

Жертв и серьезных разрушений в результате атаки нет.

Ранее Попко сообщал о падении осколков в Шевченковском и Голосеевском районах столицы.

В начале 7 мая 2023 года РФ ударила шестью ракетами по Николаеву, Запорожской области и Херсону.

Поздно вечером 7 мая россияне ударили ракетами Х-22 под Одессой и в Херсоне, а ночью 8 мая совершили рекордную атаку дронами-камикадзе типа Shahed на Киев.

Вечером 8 мая года страна-террорист ударила по Харькову и области ракетами из С-300, есть попадания, в Днепре также работала ПВО.

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Дмитро Гриниченко

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