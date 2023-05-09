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Киев был атакован с четырех бомбардировщиков Ту-95МС. ПВО сбила около 15 ракет Х-101

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09.05.2023, 06:38
Киев был атакован с четырех бомбардировщиков Ту-95МС. ПВО сбила около 15 ракет Х-101 - Фото
Стратегический бомбардировщик Ту-95МС (Фото: EPA)

Киев был атакован ракетами Х-101 с четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС утром 9 мая, противовоздушная оборона сбила около 15 целей россиян. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, четыре борта Ту-95МС запускали ракеты из района Каспийского моря.

Он отметил, что накануне враг пытался максимально истощить ПВО столицы, для чего запустил рекордное количество дронов-камикадзе Shahed-136.

Выпущенные крылатые ракеты типа Х-101 (Х-555) не достигли своих целей, украинские зенитчики, предварительно, обнаружили и уничтожили около 15 воздушных объектов в воздушном пространстве Киева. 

Жертв и серьезных разрушений в результате атаки нет. 

Ранее Попко сообщал о падении осколков в Шевченковском и Голосеевском районах столицы. 

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Дмитро Гриниченко
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война киев пво ракетный удар сергей попко Ту-95МС Х-101
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