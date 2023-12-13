Киев. Из-за российской атаки затопило подземный переход – фото

Фото: ГСЧС

В результате российской атаки по Киеву был поврежден водопровод – затопило подвал и подземный переход. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Разрушение произошло в Днепровском районе: на проезжей части произошло повреждение водопроводной сети, в результате чего затопило подвал дома и подземный пешеходный переход, объясняет ведомство.

Над ликвидацией затопления работают 34 чрезвычайных работника и пять единиц техники.

В районе продолжают работать спасатели, психологи оказывают профессиональную помощь пострадавшим, развернуто три палатки Красного Креста и предоставлен автобус от Киевпастранса для обогрева людей, пишет ГСЧС.

Всего на местах происшествия было привлечено более 100 спасателей и 22 единицы пожарно-спасательной техники, подытоживают в сообщении.

В ночь на 13 декабря российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что погибших нет, 51 человек пострадал, в частности шестеро детей.

Есть разрушения в Дарницком, Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах.

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