Київ. Через російську атаку затопило підземний перехід – фото

Фото: ДСНС

Унаслідок російської атаки по Києву було пошкоджено водопровід – затопило підвал та підземний перехід. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Руйнування сталося у Дніпровському районі: на проїжджій частині сталося пошкодження водопровідної мережі, через що затопило підвал будинку та підземний пішохідний перехід, пояснює відомство.

Над ліквідацією затоплення працюють 34 надзвичайники та п'ять одиниць техніки.

У районі продовжують працювати рятувальники, психологи надають фахову допомогу постраждалим, розгорнуто три намети Червоного Хреста та надано автобус від Київпастрансу для обігріву людей, пише ДСНС.

Загалом на місцях подій було залучено понад 100 рятувальників та 22 одиниці пожежно-рятувальної техніки, підсумовують у повідомленні

У ніч проти 13 грудня російські окупанти завдали удару балістичними ракетами по Києву.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що загиблих немає, 51 особа постраждала, зокрема шестеро дітей.

Є руйнування у Дарницькому, Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах.

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