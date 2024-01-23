Киев. Россия ударила по спортивному комплексу Укрзалізниці "Локомотив" — фото

Железнодорожники заявили, что ежедневно в "Локомотиве" тренируются более 500 детей

Разрушения комплекса "Локомотив" в Киеве (Фото: УЗ)

Российские оккупанты повредили спортивный комплекс Укрзалізниці "Локомотив" в Киеве во время ракетного удара утром 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

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По словам железнодорожников, ежедневно в комплексе тренируются более 500 детей сотрудников и переселенцев из Мариуполя, Мелитополя и Херсона.

Во время обстрела детей в здании не было.

Тренировки отменены, но все поезда следуют по расписанию.

В результате утреннего ракетного удара России по Павлограду Днепропетровской области погиб человек, еще несколько получили ранения.

В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия совершила утром 23 января, в Святошинском районе Киева есть возгорания припаркованных автомобилей, в некоторых районах Харькова исчез свет и горит газопровод.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что следующие несколько месяцев "будут критичными для Украины", и в случае, если Конгресс не примет в этот период дополнительное финансирование, это будет иметь "катастрофические последствия".

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