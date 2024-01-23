Київ. Росія вдарила по спортивному комплексу Укрзалізниці "Локомотив" — фото
Російські окупанти пошкодили спортивний комплекс Укрзалізниці "Локомотив" у Києві під час ракетного удару вранці 23 січня. Про це повідомили у пресслужбі УЗ.
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За словами залізничників, щодня у комплексі тренуються понад 500 дітей співробітників та переселенців з Маріуполя, Мелітополя та Херсона.
Під час обстрілу дітей у приміщенні не було.
Тренування скасовані, але всі поїзди йдуть за розкладом.
Внаслідок ранкового ракетного удару Росії по Павлограду Дніпропетровської області загинула людина, ще кілька дістали поранення.
- Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія здійснила вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід.
- Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.
- Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що наступні кілька місяців "будуть критичними для України", і якщо Конгрес не ухвалить в цей період додаткове фінансування, це матиме "катастрофічні наслідки".
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