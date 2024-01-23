Київ. Росія вдарила по спортивному комплексу Укрзалізниці "Локомотив" — фото

Залізничники заявили, що щодня у "Локомотиві" тренуються понад 500 дітей

Руйнування комплексу "Локомотив" у Києві (Фото: УЗ)

Російські окупанти пошкодили спортивний комплекс Укрзалізниці "Локомотив" у Києві під час ракетного удару вранці 23 січня. Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

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За словами залізничників, щодня у комплексі тренуються понад 500 дітей співробітників та переселенців з Маріуполя, Мелітополя та Херсона.

Під час обстрілу дітей у приміщенні не було.

Тренування скасовані, але всі поїзди йдуть за розкладом.

Внаслідок ранкового ракетного удару Росії по Павлограду Дніпропетровської області загинула людина, ще кілька дістали поранення.

Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія здійснила вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що наступні кілька місяців "будуть критичними для України", і якщо Конгрес не ухвалить в цей період додаткове фінансування, це матиме "катастрофічні наслідки".

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