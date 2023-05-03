Киев скрывает от союзников детали контрнаступления из-за слива данных в апреле – Politico

Чтобы не допустить утечки конфиденциальной информации, которая может навредить наступательной операции, Украина скрывает от союзников детали будущего контрнаступления. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников, поддерживающих связь с высшим военным руководством Украины.

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По словам собеседников издания, из-за апрельского слива секретных документов из Пентагона, в которых речь шла в частности о подготовке ВСУ к весеннему контрнаступлению, Киев теперь воздерживается от предоставления какой-либо информации о предстоящем контрнаступлении.

Источники говорят, что украинские коллеги не делятся с ними информацией о сроках, а также о том, где и сколько войск планируется перебросить на позиции для проведения наступательной операции.

Украина, вероятно, продолжает делиться какими-то "базовыми разведданными" с западными союзниками, которые в течение года оказывали ей военную помощь, однако старается предотвратить широкое распространение деталей, связанных с планированием боевых действий, сообщает издание.

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Неназванный украинский депутат, на слова которого ссылается Politico, заявил, что чиновники в Киеве скрывают детали контрнаступления даже от других украинских политиков.

По его словам, в Украине есть "лишь несколько человек, знающих об этом плане".

При этом представитель Пентагона в комментарии журналистам заявил, что якобы не увидел никаких изменений в поведении Украины.

Он сказал, что Украина все так же обменивается информацией с США.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, комментируя скрытность Украины, заявил, что она не обязана сообщать о чем-то Западу заранее.

"Американские и украинские чиновники поддерживают контакт ежедневно, поэтому Вашингтон часто может о многом догадываться. США продолжают поставлять Украине разведданные в режиме реального времени. Мы сосредоточены не на том, сообщат ли нам заранее. Мы сосредоточены на том, чтобы у них было все необходимое к моменту, когда будут готовы к действиям", – сказал Кирби.

21 апреля глава Минобороны США Остин заявил, что утечка документов не сможет нарушить единство западных союзников.

28 апреля президент Зеленский сказал, что контрнаступление будет.

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Мілана Головань

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