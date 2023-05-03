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Киев скрывает от союзников детали контрнаступления из-за слива данных в апреле – Politico

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 07:55
Киев скрывает от союзников детали контрнаступления из-за слива данных в апреле – Politico - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Чтобы не допустить утечки конфиденциальной информации, которая может навредить наступательной операции, Украина скрывает от союзников детали будущего контрнаступления. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников, поддерживающих связь с высшим военным руководством Украины.

По словам собеседников издания, из-за апрельского слива секретных документов из Пентагона, в которых речь шла в частности о подготовке ВСУ к весеннему контрнаступлению, Киев теперь воздерживается от предоставления какой-либо информации о предстоящем контрнаступлении.

Источники говорят, что украинские коллеги не делятся с ними информацией о сроках, а также о том, где и сколько войск планируется перебросить на позиции для проведения наступательной операции.

Украина, вероятно, продолжает делиться какими-то "базовыми разведданными" с западными союзниками, которые в течение года оказывали ей военную помощь, однако старается предотвратить широкое распространение деталей, связанных с планированием боевых действий, сообщает издание.

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Неназванный украинский депутат, на слова которого ссылается Politico, заявил, что чиновники в Киеве скрывают детали контрнаступления даже от других украинских политиков.

По его словам, в Украине есть "лишь несколько человек, знающих об этом плане".

При этом представитель Пентагона в комментарии журналистам заявил, что якобы не увидел никаких изменений в поведении Украины.

Он сказал, что Украина все так же обменивается информацией с США.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, комментируя скрытность Украины, заявил, что она не обязана сообщать о чем-то Западу заранее.

"Американские и украинские чиновники поддерживают контакт ежедневно, поэтому Вашингтон часто может о многом догадываться. США продолжают поставлять Украине разведданные в режиме реального времени. Мы сосредоточены не на том, сообщат ли нам заранее. Мы сосредоточены на том, чтобы у них было все необходимое к моменту, когда будут готовы к действиям", – сказал Кирби.

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Мілана Головань
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