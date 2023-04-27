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Подозреваемый в утечке секретных документов из Пентагона предстанет перед судом – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 20:53
Подозреваемый в утечке секретных документов из Пентагона предстанет перед судом – Reuters - Фото
Пентагон и секретные документы (Коллаж - Юлия Виноградская, LIGA.net)

21-летний военнослужащий Нацгвардии США, подозреваемый в утечке секретных документов из Пентагона, 27 апреля предстанет перед федеральным судом. Об этом сообщает Reuters.

Джек Дуглас Тейшейра был арестован 13 апреля в своем доме в Массачусетсе. Его обвиняют в нарушении закона о шпионаже.

27 апреля он должен явиться в Окружной суд США в Вустере, штат Массачусетс, на слушаниях по его задержанию, пишут журналисты.

Ожидается, что прокуроры будут доказывать, что Тейшейра должен остаться под стражей, поскольку представляет угрозу национальной безопасности США.

Они утверждают, что мужчина передал секретные документы, в том числе касающиеся передвижения войск в войне России против Украины, группе геймеров в приложении для обмена сообщениями Discord.

Кроме того, по данным Reuters, 26 апреля прокуроры заявили, что подозреваемый нацгвардеец якобы уничтожил доказательства по делу, а также указали на его "историю насильственных угроз в интернете", заявив, что "его следует задержать до суда, поскольку есть риск его побега и он представляет угрозу".

По словам агентов ФБР, они опасаются, что он "все еще может иметь доступ к большому количеству секретной информации" и может являться мишенью для "враждебных государств, которые могут предложить ему безопасное убежище и попытаться содействовать его бегству из Соединенных Штатов".

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT написала об утечке в Сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил и с какой целью. США считают, что часть из них сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили, что это фейк, и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщило, что "причин для переживаний нет".
  • 13 апреля 2023 года журналисты WP провели собственное расследование об утечке: утверждают, что за этим, вероятно, стоит "молодой харизматичный мужчина", якобы работающий на одной из американских военных баз.
  • 21 апреля глава Минобороны США Остин заявил, что утечка документов не сможет нарушить единство западных союзников.

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Мілана Головань
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