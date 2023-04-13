Утечка из Пентагона. Подозреваемого в сливе документов арестуют – Reuters

Военнослужащий Национальной гвардии США, подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона, будет арестован в четверг в Массачусетсе, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Источник не уточнил подробности. ФБР не ответило на просьбу агентства прокомментировать ход расследования.

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступления (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил и с какой целью. США считают , что часть из них сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили , что это фейк, и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщило, что "причин для переживаний нет"

Сегодня президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал утечку секретных документов из Пентагона. По его словам, следователи "приближаются" к выводу о сливе данных.

Журналисты WP провели собственное расследование об утечке: утверждают, что за этим, вероятно, стоит "молодой харизматичный мужчина", якобы работающий на одной из американских военных баз.

The New York Times сегодня написала, что за утечкой может стоять 21-летний нацгвардиец Военно-воздушных сил США Джек Тейшейра.

Вадим Ребрина

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