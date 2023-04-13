Утечка из Пентагона. Подозреваемого в сливе документов арестуют – Reuters
13.04.2023, 20:28
Пентагон и секретные документы (коллаж – Юлия Виноградская, LIGA.net)
Военнослужащий Национальной гвардии США, подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона, будет арестован в четверг в Массачусетсе, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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Источник не уточнил подробности. ФБР не ответило на просьбу агентства прокомментировать ход расследования.
СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступления (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил и с какой целью. США считают, что часть из них сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили, что это фейк, и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщило, что "причин для переживаний нет".
- Сегодня президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал утечку секретных документов из Пентагона. По его словам, следователи "приближаются" к выводу о сливе данных.
- Журналисты WP провели собственное расследование об утечке: утверждают, что за этим, вероятно, стоит "молодой харизматичный мужчина", якобы работающий на одной из американских военных баз.
- The New York Times сегодня написала, что за утечкой может стоять 21-летний нацгвардиец Военно-воздушных сил США Джек Тейшейра.
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