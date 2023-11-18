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Киевская область: ПВО работает по вражеским "шахедам"

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2023, 22:57
Киевская область: ПВО работает по вражеским
Иллюстративный скриншот

Оккупанты поздно вечером 18 ноября снова запустили "шахеды" по Украине. В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, сообщила областная военная администрация.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работает ПВО", – сказано в сообщении.

Киевлян призвали не снимать работу защитников и оставаться в укрытиях.

По состоянию на 23:00 тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и столице.

  • В ночь на 18 ноября Россия атаковала Украину 38 дронами: под Одессой есть прилет по энергетическому объекту. Под Киевом сбили все "шахеды".
  • Позже в Минэнерго сообщили, что поврежденный российским дроном энергетический объект в Одесской области – нефтебаза. В результате атаки более 3000 одесситов остались без света.

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Оксана Житнюк
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