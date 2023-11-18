Київська область: ППО працює по ворожих "шахедах"

Окупанти пізно ввечері 18 листопада знову запустили "шахеди" по Україні. У Київській області працюють сили протиповітряної оборони, повідомила обласна військова адміністрація.

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"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працює ППО", – йдеться в повідомленні.

Киян закликали не знімати роботу захисників і залишатись в укриттях.

Станом на 23:00 тривогу оголошено у Сумській, Полтавській, Вінницькій, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та у столиці.

В ніч проти 18 листопада Росія атакувала Україну 38 дронами: під Одесою є приліт по енергетичному об'єкту. Під Києвом збили всі "шахеди".

Пізніше у Міненерго повідомили, що пошкоджений російським дроном енергетичний об'єкт в Одеській області – нафтобаза. Внаслідок атаки понад 3000 одеситів залишились без світла.

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