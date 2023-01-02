Ким Чен Ын заговорил об увеличении ядерного арсенала. Южная Корея предупредила главу КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын снова заговорил о ядерном оружии, в Южной Корее предупредили его — попытка применения ЯО будет концом режима. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление Минобороны страны.

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Недавно на заседании Ким Чен Ын заявил о стремлении усилить потенциал ядерного оружия, назвав Южную Корею "несомненным врагом". В Южной Корее сказали, что если КНДР предпримет попытку применить ядерное оружие, то это приведет к падению режима Ким Чен Ына.

Ведомство Сеула призвало Пхеньян немедленно прекратить свои ядерные разработки и вернуться на путь денуклеаризации.

"Наши военные будут строить военную готовность, чтобы жестко отомстить любым симметричным или асимметричным провокациям Северной Кореи, основываясь на решимости без колебаний даже начать войну", — заявили в министерстве.

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Дмитро Гриниченко

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