Ким Чен Ын заговорил об увеличении ядерного арсенала. Южная Корея предупредила главу КНДР
Глава КНДР Ким Чен Ын снова заговорил о ядерном оружии, в Южной Корее предупредили его — попытка применения ЯО будет концом режима. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление Минобороны страны.
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Недавно на заседании Ким Чен Ын заявил о стремлении усилить потенциал ядерного оружия, назвав Южную Корею "несомненным врагом". В Южной Корее сказали, что если КНДР предпримет попытку применить ядерное оружие, то это приведет к падению режима Ким Чен Ына.
Ведомство Сеула призвало Пхеньян немедленно прекратить свои ядерные разработки и вернуться на путь денуклеаризации.
"Наши военные будут строить военную готовность, чтобы жестко отомстить любым симметричным или асимметричным провокациям Северной Кореи, основываясь на решимости без колебаний даже начать войну", — заявили в министерстве.
- 4 ноября США предупредили КНДР – "любая ядерная атака приведет к концу режима Ким Чен Ына".
- В Южной Корее заработало местное командование Космических сил США. На открытии центра командир подразделения заявил, что "готов противостоять любой угрозе в регионе".
- 2 ноября координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США при Белом Доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея тайно поставляет России снаряды для артиллерии.
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