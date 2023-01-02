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Ким Чен Ын заговорил об увеличении ядерного арсенала. Южная Корея предупредила главу КНДР

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 14:04
Ким Чен Ын заговорил об увеличении ядерного арсенала. Южная Корея предупредила главу КНДР - Фото
Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Глава КНДР Ким Чен Ын снова заговорил о ядерном оружии, в Южной Корее предупредили его — попытка применения ЯО будет концом режима. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление Минобороны страны.  

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Недавно на заседании Ким Чен Ын заявил о стремлении усилить потенциал ядерного оружия, назвав Южную Корею "несомненным врагом". В Южной Корее сказали, что если КНДР предпримет попытку применить ядерное оружие, то это приведет к падению режима Ким Чен Ына.

Ведомство Сеула призвало Пхеньян немедленно прекратить свои ядерные разработки и вернуться на путь денуклеаризации. 

"Наши военные будут строить военную готовность, чтобы жестко отомстить любым симметричным или асимметричным провокациям Северной Кореи, основываясь на решимости без колебаний даже начать войну", — заявили в министерстве.

Читайте также: Северная Корея опровергла поставки оружия в РФ. Назвали это "заговором США против КНДР" 

Дмитро Гриниченко
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ким чен ын южная корея северная корея ядерное оружие
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