UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ким призвал россиян сдаваться в плен вместе с техникой и опубликовал прайс

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 19:53
Ким призвал россиян сдаваться в плен вместе с техникой и опубликовал прайс - Фото
Виталий Ким (Фото: ТГ главы Николаевской ОВА)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал россиян сдаваться в плен, а также сдавать военную технику и получать за нее денежное вознаграждение.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ким сказал, что оккупанты продолжают сдаваться в плен через проект "Хочу жить", "и правильно делают".

"Хочу сказать, что у нас тут бонус нарисовался на южном направлении – это Николаев и Херсон. Можно сдаться с техникой и получить деньги. У нас есть пара успешных кейсов, но об этом немного позже", – сказал глава ОВА.

Он опубликовал "прайс" на российскую технику:

→ танк – $50 000;
→ БМП, БМД и прочее – $25 000;
→ РСЗО – $15 000;
→ САУ и прочее – $10 000;
→ бронированные машины – $5000.

Также глава ОВА разместил инструкцию, как передать технику армии РФ и получить за нее деньги. 

Смотрите видео: Российский экипаж БМП вместе с машиной сдался в плен ВСУ: видео

Ким призвал оккупантов звонить на горячую линию центра приема обращений по сдаче в плен "Хочу жить" (+380665803498, +380931192984).

  • 23 сентября оккупанты продали Киму внедорожник "Тигр", он предложил другим поступать так же.
  • 2 октября Генштаб ВСУ сообщил, что на отдельных направлениях россияне массово сдаются в плен и бросают позиции.
  • 4 октября представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что на южном направлении уже появились мобилизованные в России резервисты, они не прошли необходимую подготовку и уже начали сдаваться в плен.
  • Координационный штаб по обращению с военнопленными показал видео со "свежемобилизованным" военным РФ, сдавшимся в плен через госпроект "Хочу жить".

Читайте также: ГУР: Россияне, которых еще не мобилизовали, уже звонят в Украину и спрашивают, как сдаться

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война плен николаевская область пленные виталий ким хочу жить
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 