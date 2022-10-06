Ким призвал россиян сдаваться в плен вместе с техникой и опубликовал прайс

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал россиян сдаваться в плен, а также сдавать военную технику и получать за нее денежное вознаграждение.

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Ким сказал, что оккупанты продолжают сдаваться в плен через проект "Хочу жить", "и правильно делают".

"Хочу сказать, что у нас тут бонус нарисовался на южном направлении – это Николаев и Херсон. Можно сдаться с техникой и получить деньги. У нас есть пара успешных кейсов, но об этом немного позже", – сказал глава ОВА.

Он опубликовал "прайс" на российскую технику:

→ танк – $50 000;

→ БМП, БМД и прочее – $25 000;

→ РСЗО – $15 000;

→ САУ и прочее – $10 000;

→ бронированные машины – $5000.

Также глава ОВА разместил инструкцию, как передать технику армии РФ и получить за нее деньги.

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Ким призвал оккупантов звонить на горячую линию центра приема обращений по сдаче в плен "Хочу жить" (+380665803498, +380931192984).

23 сентября оккупанты продали Киму внедорожник "Тигр", он предложил другим поступать так же.

2 октября Генштаб ВСУ сообщил, что на отдельных направлениях россияне массово сдаются в плен и бросают позиции.

4 октября представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что на южном направлении уже появились мобилизованные в России резервисты, они не прошли необходимую подготовку и уже начали сдаваться в плен.

Координационный штаб по обращению с военнопленными показал видео со "свежемобилизованным" военным РФ, сдавшимся в плен через госпроект "Хочу жить".

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Оксана Житнюк

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