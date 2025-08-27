Китай пригласил тайваньцев на военный парад, Тайвань угрожает участникам наказанием
Китай пригласит жителей Тайваня на военный парад, посвященный окончанию Второй мировой войны, который запланирован на 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Об этом заявила представительница Управления по делам Тайваня Государственного совета Китая Чжу Фэнлянь, передает China Daily.
"Соотечественники из Тайваня будут приглашены посмотреть масштабный военный парад Китая в честь дня победы", – сказала она.
Фэнлянь призвала людей "по обе стороны пролива помнить историю, чтить память мучеников, содействовать великому духу патриотизма и совместно продвигать дело национального воссоединения".
Представительница напомнила, что Китай объявил о проведении серии памятных мероприятий в честь 80-й годовщины победы. Помимо военного парада в мероприятия также входит собрание 25 октября в честь 80-й годовщины "освобождения Тайваня от японской оккупации".
Тайвань был японской колонией с 1895 по 1945 год и был передан китайскому правительству после окончания Второй мировой войны.
В ответ Тайвань призвал людей не посещать масштабный военный парад в Пекине на следующей неделе и пригрозил наказаниями, такими как приостановка выплаты пенсий, для нынешних или бывших высокопоставленных должностных лиц в сфере обороны, разведки или дипломатии, которые это сделают, сообщает Reuters.
- 20 августа Китай представил план парада Победы в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, который состоится 3 сентября в Пекине.
- За мероприятием будет следить лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вместе с рядом иностранных лидеров, в том числе российским диктатором Путиным.
Комментарии (0)