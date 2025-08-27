Китай запросив тайванців на військовий парад, Тайвань погрожує учасникам покаранням

Ілюстративне фото: people.cn

Китай запросить мешканців Тайваню на військовий парад з нагоди закінчення Другої світової війни, запланований на 3 вересня на площі Тяньаньмень у Пекіні. Про це заявила речниця канцелярії у справах Тайваню Державної ради Китаю Чжу Фенлянь, передає Сhina Daily.

"Співвітчизники з Тайваню будуть запрошені спостерігати за масштабним військовим парадом Китаю з нагоди дня перемоги", – сказала вона.

Фенлянь закликала людей "по обидва боки протоки пам'ятати історію, вшановувати мучеників, сприяти великому духу патріотизму та спільно просувати справу національного возз'єднання".

Речниця нагадала, що Китай оголосив про проведення серії пам'ятних заходів з нагоди 80-ї річниці перемоги. Окрім військового параду до відповідних заходів також входить зібрання 25 жовтня на честь 80-ї річниці "визволення Тайваню від японської окупації".

Тайвань був японською колонією з 1895 до 1945 року й був переданий китайському уряду після закінчення Другої світової війни.

У відповідь Тайвань закликав людей не відвідувати масштабний військовий парад у Пекіні наступного тижня та пригрозив покаранням, таким як призупинення виплати пенсій, для чинних або колишніх високопосадовців оборони, розвідки чи дипломатії, які це зроблять, повідомляє Reuters.