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Китай не хочет поражения России, думают, что это плохо для них, другая культура — Буданов

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 12:28
Китай не хочет поражения России, думают, что это плохо для них, другая культура — Буданов - Фото
Глава КНР Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Начальник военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Китай не хочет поражения России в войне против Украины. Об этом он сообщил в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

По его словам, нужно понимать, что у Китая "не европейское восприятие мира". 

"Там самобытная культура, их логика не всегда понятна нашему населению. Для Китая именно военное поражение России — это плохо. В большой стратегической игре, по их мнению, они останутся одни со своими противниками, а они этого не хотят", — сказал Буданов.

Он отметил, что одновременно Китай поддерживает территориальную целостность Украины и открыто об этом говорит. 

"Это очень многое значит, официальные заявления там — это серьезно. Им нужна такая конфигурация, при которой Россия не потерпит открытого поражения, но и желательно, чтобы Украина вернула свой суверенитет. Но подчеркиваю — желательно", — заявил разведчик.

Глава ГУР подчеркнул, что если бы Китай помогал России, то она не имела бы никаких проблем с вооружениями. 

  • В рассекреченном отчете разведки США говорится, что Китай помогает России обходить западные санкции и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для войны. 
  • По данным FT, на переговорах в Саудовской Аравии Китай проявил "конструктивную позицию" и Киев остался доволен.
  • Сообщения дипломатических служб России и Китая говорят о том, что позиции Пекина и Москвы по вопросам войны РФ против Украины все больше расходятся, пишет ISW.

Читайте также: Украина оповещает правительство КНР о китайских компонентах в российском оружии – Кулеба

Дмитрий Гриниченко
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