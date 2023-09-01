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Китай не хоче поразки Росії, думають, що це погано для них, там інша культура — Буданов

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 12:28
Китай не хоче поразки Росії, думають, що це погано для них, там інша культура — Буданов - Фото
Глава КНР Сі Цзіньпін (Фото: EPA)

Начальник військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Китай не хоче поразки Росії у війні проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

За його словами, треба розуміти, що у Китаю "не європейське сприйняття світу".

"Там самобутня культура, їхня логіка не завжди зрозуміла нашому населенню. Для Китаю саме військова поразка Росії — це погано. У великій стратегічній грі, на їхню думку, вони залишаться самі зі своїми противниками, а вони цього не хочуть", — сказав Буданов.

Він зазначив, що одночасно Китай підтримує територіальну цілісність України та відкрито про це говорить.

"Це дуже багато означає, офіційні заяви там — це серйозно. Їм потрібна така конфігурація, за якої Росія не зазнає відкритої поразки, але й бажано, щоб Україна повернула свій суверенітет. Але наголошую — бажано", — заявив розвідник.

Глава ГУР наголосив, що якби Китай допомагав Росії, то вона не мала б жодних проблем із озброєннями.

  • У розсекреченому звіті розвідки США йдеться про те, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції та, ймовірно, надає Москві військові технології й технології подвійного призначення для війни.
  • За даними FT, на переговорах у Саудівській Аравії Китай виявив "конструктивну позицію" і Київ залишився задоволений.
  • Повідомлення дипломатичних служб Росії та Китаю свідчать про те, що позиції Пекіна та Москви з питань війни РФ проти України дедалі більше розходяться, пише ISW.

Читайте також: Україна сповіщає уряд КНР про китайські компоненти в російській зброї – Кулеба

Дмитро Гриниченко
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