Китай "не исключает возможность" встречи Си и Зеленского. Снова упоминает "интересы РФ"
Представитель Китая при Европейском союзе Фу Цун заявил, что Пекин "не исключает возможность" телефонного разговора или встречи главы КНР Си Цзиньпина и президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.
По его словам, "не исключена возможность" потенциального телефонного разговора или встречи Си и Зеленского.
Он отметил, что высокопоставленные чиновники КНР контактировали со своими украинскими коллегами.
Также дипломат заявил, что со стороны ЕС "было бы ошибкой" позволить войне РФ против Украины диктовать свои отношения с Китаем.
"Я не думаю, что это рациональный подход — связывать отношения с Китаем исключительно с украинским кризисом. Необходимо уважать законные интересы безопасности России. Это не черное и белое, как некоторые люди думают", — сказал Фу Цун.
Посол подчеркнул, что есть "пространство для переговоров и даже для того, чтобы Китай и ЕС объединили усилия в содействии миру".
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.
- Зеленский пригласил Си Цзиньпина приехать с визитом в Украину, заявив, что хочет поговорить с китайским лидером.
- В МИД Украины ожидают, что Си убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить Зеленскому после визита в Москву.
- 21 марта Си повторил мантру Китая о "мире". Сказал: "Растет количество сторонников переговоров".
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