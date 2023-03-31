Китай "не исключает возможность" встречи Си и Зеленского. Снова упоминает "интересы РФ"

Представитель Китая при Европейском союзе Фу Цун заявил, что Пекин "не исключает возможность" телефонного разговора или встречи главы КНР Си Цзиньпина и президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

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По его словам, "не исключена возможность" потенциального телефонного разговора или встречи Си и Зеленского.

Он отметил, что высокопоставленные чиновники КНР контактировали со своими украинскими коллегами.

Также дипломат заявил, что со стороны ЕС "было бы ошибкой" позволить войне РФ против Украины диктовать свои отношения с Китаем.

"Я не думаю, что это рациональный подход — связывать отношения с Китаем исключительно с украинским кризисом. Необходимо уважать законные интересы безопасности России. Это не черное и белое, как некоторые люди думают", — сказал Фу Цун.

Посол подчеркнул, что есть "пространство для переговоров и даже для того, чтобы Китай и ЕС объединили усилия в содействии миру".

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.

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Дмитро Гриниченко

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