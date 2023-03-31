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Китай "не исключает возможность" встречи Си и Зеленского. Снова упоминает "интересы РФ"

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 12:47
Китай
Фу Цун (Фото: EPA)

Представитель Китая при Европейском союзе Фу Цун заявил, что Пекин "не исключает возможность" телефонного разговора или встречи главы КНР Си Цзиньпина и президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

По его словам, "не исключена возможность" потенциального телефонного разговора или встречи Си и Зеленского.

Он отметил, что высокопоставленные чиновники КНР контактировали со своими украинскими коллегами.

Также дипломат заявил, что со стороны ЕС "было бы ошибкой" позволить войне РФ против Украины диктовать свои отношения с Китаем. 

"Я не думаю, что это рациональный подход — связывать отношения с Китаем исключительно с украинским кризисом. Необходимо уважать законные интересы безопасности России. Это не черное и белое, как некоторые люди думают", — сказал Фу Цун.

Посол подчеркнул, что есть "пространство для переговоров и даже для того, чтобы Китай и ЕС объединили усилия в содействии миру".

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.

Читайте также: Путин потерял все за год, Китай и Си Цзиньпин больше не хотят его поддерживать — Зеленский

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Китай война переговоры евросоюз си цзиньпин Фу Цун
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