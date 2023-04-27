Китай "обязан" помочь восстановить территориальную целостность Украины — Еврокомиссия
В Европейской комиссии заявили, что Китай "обязан" помочь восстановить территориальную целостность Украины как постоянный член Совбеза ООН. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, цитирует его The Guardian.
Комментируя телефонный разговор президента Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина, Мамер приветствовал контакт лидеров.
"Это важный, давно назревший первый шаг Китая в выполнении своих обязанностей в качестве члена Совета безопасности ООН", — сказал он.
Представитель ЕС отметил, что руководство Китая должно использовать свое влияние, чтобы заставить Россию прекратить войну и восстановить территориальную целостность Украины.
"Нужно уважать ее суверенитет в качестве основы для справедливого мира", — резюмировал Мамер.
Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Зеленского и Си Цзиньпина – украинский лидер заявил, что у них был продолжительный и содержательный разговор.
Глава государства объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: Это продлевает войну.
Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место пустовало с 2021 года.
- Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, и напомнил о "едином Китае".
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