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Китай "обязан" помочь восстановить территориальную целостность Украины — Еврокомиссия

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 09:54
Китай
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

В Европейской комиссии заявили, что Китай "обязан" помочь восстановить территориальную целостность Украины как постоянный член Совбеза ООН. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, цитирует его The Guardian.

Комментируя телефонный разговор президента Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина, Мамер приветствовал контакт лидеров.

"Это важный, давно назревший первый шаг Китая в выполнении своих обязанностей в качестве члена Совета безопасности ООН", — сказал он.

Представитель ЕС отметил, что руководство Китая должно использовать свое влияние, чтобы заставить Россию прекратить войну и восстановить территориальную целостность Украины. 

"Нужно уважать ее суверенитет в качестве основы для справедливого мира", — резюмировал Мамер.

Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Зеленского и Си Цзиньпина – украинский лидер заявил, что у них был продолжительный и содержательный разговор.

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Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Китай война переговоры еврокомиссия си цзиньпин эрик мамер
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