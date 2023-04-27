Китай "обязан" помочь восстановить территориальную целостность Украины — Еврокомиссия

В Европейской комиссии заявили, что Китай "обязан" помочь восстановить территориальную целостность Украины как постоянный член Совбеза ООН. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, цитирует его The Guardian.

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Комментируя телефонный разговор президента Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина, Мамер приветствовал контакт лидеров.

"Это важный, давно назревший первый шаг Китая в выполнении своих обязанностей в качестве члена Совета безопасности ООН", — сказал он.

Представитель ЕС отметил, что руководство Китая должно использовать свое влияние, чтобы заставить Россию прекратить войну и восстановить территориальную целостность Украины.

"Нужно уважать ее суверенитет в качестве основы для справедливого мира", — резюмировал Мамер.

Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Зеленского и Си Цзиньпина – украинский лидер заявил, что у них был продолжительный и содержательный разговор.

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Дмитро Гриниченко

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