Китай спросили, приедет ли Си в Украину. МИД: Позитивно оцениваем переговоры с Зеленским

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что "положительно оценивают" предложение президента Владимира Зеленского о переговорах Украины и КНР. Об этом на брифинге сообщила спикер МИД КНР Мао Нин.

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По ее словам, Китай "положительно оценивает предложение президента Зеленского по поводу переговоров между двумя странами, но говорить о конкретной дате встречи пока не приходится".

"Китай поддерживает общение со всеми сторонами украинского конфликта, включая саму Украину", — сказала Мао Нин.

Ранее Зеленский пригласил Си Цзиньпина приехать с визитом в Украину, заявив, что хочет поговорить с китайским лидером.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Си Цзиньпин находился с трехдневным визитом в Москве: 20 марта 2023-го он провел переговоры с Путиным тет-а-тет, 21 марта – с расширенными делегациями.

В МИД Украины ожидают, что Си убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить Зеленскому после визита в Москву.

21 марта Си повторил мантру Китая о "мире". Сказал: "Растет количество сторонников переговоров".

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Дмитро Гриниченко

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