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Китай спросили, приедет ли Си в Украину. МИД: Позитивно оцениваем переговоры с Зеленским

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 11:42
Китай спросили, приедет ли Си в Украину. МИД: Позитивно оцениваем переговоры с Зеленским - Фото
Мао Нин (Фото: EPA)

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что "положительно оценивают" предложение президента Владимира Зеленского о переговорах Украины и КНР. Об этом на брифинге сообщила спикер МИД КНР Мао Нин.

По ее словам, Китай "положительно оценивает предложение президента Зеленского по поводу переговоров между двумя странами, но говорить о конкретной дате встречи пока не приходится".

"Китай поддерживает общение со всеми сторонами украинского конфликта, включая саму Украину", — сказала Мао Нин.

Ранее Зеленский пригласил Си Цзиньпина приехать с визитом в Украину, заявив, что хочет поговорить с китайским лидером.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Читайте также: Путин потерял все за год, Китай и Си Цзиньпин больше не хотят его поддерживать — Зеленский

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Китай война переговоры си цзиньпин Мао Нин
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