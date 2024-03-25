Китай является исторической проблемой, они ведут себя все агрессивнее за границей — Сунак

Сунак заявил, что поведение Китая представляет собой "эпохальный вызов, а также величайшую государственную угрозу экономической безопасности"

Риши Сунак (Фото: EPA/Tolga Akmen)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал Китай "исторической проблемой" после того, как Пекин обвинили в кибератаках против его страны. Его заявление цитирует Independent.

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По его словам, сейчас ситуация такова, что Китай ведет себя все более агрессивно за рубежом и авторитарно внутри страны.

"Это представляет собой эпохальный вызов, а также величайшую государственную угрозу нашей экономической безопасности. Поэтому правильно, что мы принимаем меры, чтобы защитить себя, что мы и делаем", — сказал Сунак.

Ранее стало известно, что Россия, Китай и Иран могут распространять дезинформацию о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Также данные миллионов избирателей в Британии попали в сеть после кибератаки, поддерживаемой Китаем.

29 сентября 2023 года лидер Китая Си Цзиньпин по случаю 74-й годовщины образования КНР заявил, что ни одна сила не помешает вернуть самоуправляющийся Тайвань под контроль Китая.

20 декабря Си заявил президенту США Джо Байдену, что Пекин "воссоединит" Тайвань с материковым Китаем, но "время еще не определено".

21 марта 2024 года американский адмирал Джон Аквалино выразил мнение, что Китай будет готов к вторжению на Тайвань к 2027 году. Об этом свидетельствует то, что КНР укрепляет свой военный потенциал.

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