Китай є історичною проблемою, вони поводяться дедалі агресивніше за кордоном — Сунак

Сунак заявив, що поведінка Китаю є "епохальним викликом, а також найбільшою державною загрозою економічній безпеці"

Ріші Сунак (Фото: EPA/Tolga Akmen)

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав Китай "історичною проблемою" після того, як Пекін звинуватили у кібератаках проти його країни. Його заяву цитує Independent.

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За його словами, зараз ситуація така, що Китай поводиться дедалі агресивніше за кордоном і авторитарно всередині країни.

"Це є епохальним викликом, а також найбільшою державною загрозою нашій економічній безпеці. Тому правильно, що ми вживаємо заходів, щоб захистити себе, що ми й робимо", — сказав Сунак.

Раніше стало відомо, що Росія, Китай та Іран можуть поширювати дезінформацію про принцесу Вельську Кейт Міддлтон, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

Також дані мільйонів виборців у Британії потрапили в мережу після кібератаки, підтримуваної Китаєм.

29 вересня 2023 року лідер Китаю Сі Цзіньпін з нагоди 74-ї річниці утворення КНР заявив, що жодна сила не завадить повернути самоврядний Тайвань під контроль Китаю.

20 грудня Сі заявив президенту США Джо Байдену, що Пекін "з'єднає" Тайвань з материковим Китаєм, але "час ще не визначений".

21 березня 2024 року американський адмірал Джон Акваліно висловив думку, що Китай буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року. Про це свідчить, що КНР зміцнює свій військовий потенціал.

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