Китай является равным противником США, цена провала станет немыслимой — сенатор

Сенатор от Республиканской партии Роджер Уикер заявил, что цена провала США в противостоянии с Китаем "станет немыслимой". Об этом он сообщил во время выступления в Сенате.

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По его словам, США переживают самые важные годы в своих усилиях по предотвращению агрессии со стороны Коммунистической партии Китая.

Он назвал КНР "равным противником".

"Цена провала в этих усилиях была бы немыслимой", — заявил Уикер.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин назвал Россию под руководством диктатора Владимира Путина "крайне агрессивной острой угрозой", а КНР — главной задачей США.

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Дмитро Гриниченко

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