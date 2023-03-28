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Китай является равным противником США, цена провала станет немыслимой — сенатор

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 19:34
Китай является равным противником США, цена провала станет немыслимой — сенатор - Фото
Роджер Уикер (Фото: EPA)

Сенатор от Республиканской партии Роджер Уикер заявил, что цена провала США в противостоянии с Китаем "станет немыслимой". Об этом он сообщил во время выступления в Сенате.

По его словам, США переживают самые важные годы в своих усилиях по предотвращению агрессии со стороны Коммунистической партии Китая.

Он назвал КНР "равным противником". 

"Цена провала в этих усилиях была бы немыслимой", — заявил Уикер.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин назвал Россию под руководством диктатора Владимира Путина "крайне агрессивной острой угрозой", а КНР — главной задачей США. 

Читайте также: Милли: США впервые столкнулись с ядерными державами, но война с РФ и Китаем не неизбежна

Дмитро Гриниченко
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Китай США сенат сша республиканская партия роджер уикер
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