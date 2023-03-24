Милли: США впервые столкнулись с ядерными державами, но война с РФ и Китаем не неизбежна
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что впервые в истории американцы столкнулись с двумя ядерными державами, но война с Россией и Китаем не является неизбежной. Об этом он сообщил на слушаниях в Конгрессе США.
"Впервые в истории США столкнулись с двумя крупными ядерными державами, чьи жизненно важные интересы национальной безопасности конкурируют с нами. И у КНР, и у России есть средства, чтобы угрожать нам. Но война с Россией или Китаем не является неизбежной", — сказал Милли.
Генерал отметил, что Китай — это вызов, так как он намерен стать региональным гегемоном в западной части Тихого океана и Азии в течение 10 лет, а к 2049 году превзойти общий военный потенциал США.
Также военачальник заявил, что Россия остается опасной, а ее война против Украины угрожает миру в Европе и глобальной стабильности.
"Эта борьба не только в интересах Украины, но и в интересах США защитить систему, которая восемь десятилетий предотвращала войну между великими державами", — резюмировал он.
- Си Цзиньпин находился с трехдневным визитом в Москве: 20 марта 2023-го он провел переговоры с Путиным тет-а-тет, 21-го – с расширенными делегациями.
- В МИД Украины ожидают, что Си убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить Зеленскому после визита в Москву.
- 21 марта Си повторил мантру Китая о "мире". Сказал: "Растет количество сторонников переговоров".
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