Китай заявляет, что США "снижают порог применения ядерного оружия". Это ответ Пентагону
В Минобороны КНР заявили, что США "снижают порог применения ядерного оружия" в ответ на отчет Пентагона, где заявили о намерении Китая получить 1500 ядерных боеголовок к 2035 году. Об этом заявил представитель ведомства Тан Кефэй.
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По его словам, в отчете Вашингтона затронут вопрос модернизации ядерных сил Китая, однако США стоит "самым тщательным образом" пересмотреть и осмыслить свою собственную ядерную политику.
"Обладая самым большим ядерным арсеналом в мире, США продолжают модернизировать свою ядерную триаду, энергично стремятся к разработке или передовому развертыванию нестратегического ядерного оружия, снижают порог применения ядерного оружия", — заявил Кефэй.
Он отметил, что США "все более становятся источником ядерных конфликтов", а Китай "твердо придерживается ядерной стратегии самообороны, придерживается ядерной политики неприменения ядерного оружия первым в любое время и при любых обстоятельствах и поддерживает ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности".
- Некоторые члены НАТО входят в зависимость от Китая, что является повторением ошибки с зависимостью от России, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
- 22 ноября министр обороны США Ллойд Остин впервые встретился с китайским коллегой Вэй Фэнхэ и в ходе полуторачасовой личной встречи призвал его избегать "дестабилизирующих действий" по вопросу Тайваня.
- Вероятность войны НАТО и России очень высока, также возможен конфликт между Китаем и США, заявил заместитель министра обороны Польши Марцин Очепа.
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