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Китай заявляет, что США "снижают порог применения ядерного оружия". Это ответ Пентагону

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 17:58
Китай заявляет, что США
Тан Кефэй (Фото: Минобороны КНР)

В Минобороны КНР заявили, что США "снижают порог применения ядерного оружия" в ответ на отчет Пентагона, где заявили о намерении Китая получить 1500 ядерных боеголовок к 2035 году. Об этом заявил представитель ведомства Тан Кефэй.

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По его словам, в отчете Вашингтона затронут вопрос модернизации ядерных сил Китая, однако США стоит "самым тщательным образом" пересмотреть и осмыслить свою собственную ядерную политику.

"Обладая самым большим ядерным арсеналом в мире, США продолжают модернизировать свою ядерную триаду, энергично стремятся к разработке или передовому развертыванию нестратегического ядерного оружия, снижают порог применения ядерного оружия", — заявил Кефэй.

Он отметил, что США "все более становятся источником ядерных конфликтов", а Китай "твердо придерживается ядерной стратегии самообороны, придерживается ядерной политики неприменения ядерного оружия первым в любое время и при любых обстоятельствах и поддерживает ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности".

Читайте также: Китай собирается получить 1500 ядерных боеголовок. Пентагон: Это показывает их намерения 

Дмитро Гриниченко
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Китай США ядерное оружие
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