Клаудия Шейнбаум приняла присягу на должность первой женщины-президента Мексики – фото

Клаудия Шейнбаум (Фото: Руслан Стефанчук/Facebook)

1 октября в Мексике присягу на пост президента впервые приняла женщина — бывший мэр Мехико Клаудия Шейнбаум. На церемонии инаугурации от Украины присутствовал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, о чем он написал в Facebook.

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В ходе инаугурации Шейнбаум пообещала активно защищать права женщин, передает Reuters. Она также заверила, что сделает все возможное, чтобы экономика Мексики оставалась привлекательной и безопасной для международных инвестиций.

"Пришло время трансформации, пришло время для женщин. Я – мама, бабушка, ученый и верующая женщина, а с сегодняшнего дня, по воле мексиканского народа, президент", – сказала мексиканский лидер.

Стефанчук в свою очередь заявил, что присутствие Украины на инаугурации "является убедительным свидетельством уважения к Мексике и выбору мексиканского народа".

Спикер украинского парламента выразил готовность Украины активно развивать межгосударственный диалог с Мексикой и укреплять сотрудничество. Он также подчеркнул, что при руководстве Шейнбаум Мексика существенно поможет в установлении справедливого и длительного мира в Украине, опираясь на принципы Устава ООН и международного права.

Фото: Руслан Стефанчук/Facebook

Фото: Руслан Стефанчук/Facebook

СПРАВКА Политические отношения между Украиной и Мексикой основываются на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности. Мексика как государство, соблюдающее принципы международного права, поддерживает суверенитет Украины, особенно в контексте российско-украинской войны. Политические отношения между Украиной и Мексикой основываются на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности. Мексика как государство, соблюдающее принципы международного права, поддерживает суверенитет Украины, особенно в контексте российско-украинской войны.

В Мексике в июне впервые избрали президентом женщину – Клаудию Шейнбаум. Перед ней ряд вызовов, перешедших от предшественника – левого популиста Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Среди проблем – хаос на границе с США, проблемы с верховенством права, разгул банд.

На инаугурацию также был приглашен российский диктатор Путин, Украина даже просила арестовать его по международному ордеру. Но Путин не приехал в Мексику.