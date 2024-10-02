Клаудія Шейнбаум склала присягу на посаду першої жінки-президента Мексики – фото

На інавгурації Шейнбаум від України був присутній спікер парламенту Руслан Стефанчук

Клаудія Шейнбаум (Фото: Руслан Стефанчук/Facebook)

1 жовтня в Мексиці присягу на посаду президента вперше склала жінка – колишній мер Мехіко Клаудія Шейнбаум. На церемонії інавгурації від України був присутній спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, про що він написав у Facebook.

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Під час інавгурації Шейнбаум пообіцяла активно захищати права жінок, передає Reuters. Вона також запевнила, що зробить усе можливе, аби економіка Мексики залишалася привабливою та безпечною для міжнародних інвестицій.

"Настав час трансформації, настав час для жінок. Я – мама, бабуся, науковець і віруюча жінка, а відсьогодні, з волі мексиканського народу, президент", – сказала мексиканська лідерка.

Стефанчук своєю чергою заявив, що присутність України на інавгурації "є переконливим свідченням поваги до Мексики та вибору мексиканського народу".

Спікер українського парламенту висловив готовність України активно розвивати міждержавний діалог з Мексикою та зміцнювати співпрацю. Він також підкреслив впевненість, що за керівництва Шейнбаум Мексика суттєво допоможе у встановленні справедливого та тривалого миру в Україні, спираючись на принципи Статуту ООН та міжнародного права.

Фото: Руслан Стефанчук/Facebook

Фото: Руслан Стефанчук/Facebook

ДОВІДКА Політичні відносини між Україною та Мексикою ґрунтуються на взаємній повазі до суверенітету й територіальної цілісності. Мексика як держава, що дотримується принципів міжнародного права, підтримує суверенітет України, особливо у контексті російсько-української війни. Політичні відносини між Україною та Мексикою ґрунтуються на взаємній повазі до суверенітету й територіальної цілісності. Мексика як держава, що дотримується принципів міжнародного права, підтримує суверенітет України, особливо у контексті російсько-української війни.

У Мексиці у червні вперше обрали президентом жінку – Клаудію Шейнбаум. Перед нею низка викликів, які перейшли від попередника – лівого популіста Андреса Мануеля Лопеса Обрадора. Серед проблем – хаос на кордоні зі США, проблеми з верховенством права, розгул банд.

На інавгурацію також було запрошено російського диктатора Путіна, Україна навіть просила заарештувати його за міжнародним ордером. Але Путін не приїхав до Мексики.