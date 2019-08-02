Кличко о встрече с Фирташем: Я не скрываю, что общался с ним

Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о своей встрече с олигархом Дмитрием Фирташем, пятым президентом Петром Порошенко и нардепом VIII созыва Сергеем Левочкиным, которая прошла 22 апреля в Вене перед президентскими выборами в 2014 году. По словам мэра Киева, он обсуждал с олигархом вопросы медийной поддержки, но никаких документов между ними подписано не было. О деталях встречи Кличко рассказал в интервью РБК-Украина.

Столичный мэр заявил, что он не скрывает, что общался с Фирташем, добавив, что "мы живем в стране, в которой ключевые медиаресурсы сконцентрированы в руках нескольких людей".

Основной темой разговора между мэром Киева и украинском олигархом, по словам первого, стала медийная поддержка, за которой тот обратился к Фирташу: "Обращался за поддержкой медиаресурсом ко всем представителям так называемого большого бизнеса. Чтобы доступ этот был".

"Как политик я общаюсь со всеми, с представителями всех политических сил", - уточнил глава КГГА.

Также Виталий Кличко заявил, что на "венской встрече" никаких документов о его назначении на должность главы КГГА подписано не было, а сейчас он уже не поддерживает отношения с олигархом.

24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан передал в Кабмин просьбу об увольнении Кличко с должности главы КГГА. Мэр Киева заявил, что "сдаваться не будет". 30 июля Богдан сделал ряд заявлений о "смотрящих" в Киевсовете и якобы попытке предложить ему взятку за более лояльное отношение к Кличко. Он также сообщил, что у Кличко есть шансы вновь стать главой КГГА. Последний записал обращение к Зеленскому и назвал главу ОПУ лжецом.