Кличко: В Киеве установят до 250 наземных укрытий за 300 млн грн

Городские власти Киева планируют приобрести и установить наземные модульные бетонные укрытия. Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил глава столицы Виталий Кличко.

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Речь идет о покупке и размещении от 200 до 250 защитных сооружений.

Городские власти выделят на это 300 млн грн.

В течение трех-пяти дней специальные службы и местные власти должны определить необходимое количество защитных сооружений и места их установки.

Решение будет принимать Департамент муниципальной безопасности КГГА совместно с Главным управлением ГСЧС Украины в Киеве и главами районных администраций столицы.

Кличко отметил, что главы районов столицы должны предоставить информацию о необходимости установки таких укрытий на территориях школ и детсадов, где нет подземных укрытий.

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