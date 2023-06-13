UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кличко: В Киеве установят до 250 наземных укрытий за 300 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 14:27
Кличко: В Киеве установят до 250 наземных укрытий за 300 млн грн - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба мэра)

Городские власти Киева планируют приобрести и установить наземные модульные бетонные укрытия. Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил глава столицы Виталий Кличко.

Речь идет о покупке и размещении от 200 до 250 защитных сооружений.

Городские власти выделят на это 300 млн грн.

В течение трех-пяти дней специальные службы и местные власти должны определить необходимое количество защитных сооружений и места их установки.

Решение будет принимать Департамент муниципальной безопасности КГГА совместно с Главным управлением ГСЧС Украины в Киеве и главами районных администраций столицы.

Кличко отметил, что главы районов столицы должны предоставить информацию о необходимости установки таких укрытий на территориях школ и детсадов, где нет подземных укрытий.

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнакиеввиталий кличкоукрытие
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 