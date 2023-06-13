Кличко: У Києві встановлять до 250 наземних укриттів за 300 млн грн

Міська влада Києва планує придбати та встановити наземні модульні бетонні укриття. Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив голова столиці Віталій Кличко.

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Наразі йдеться про купівлю та розміщення від 200 до 250 захисних споруд.

Міська влада виділить на це 300 млн грн.

Зазначається, що впродовж трьох-п'яти днів спеціальні служби та місцева влада мають визначити необхідну кількість захисних споруд та місця їх встановлення.

Рішення ухвалюватиме Департамент муніципальної безпеки КМДА спільно з Головним управлінням ДСНС України у місті Києві та головами районних адміністрацій столиці.

Кличко зазначив, що глави районів столиці мають надати інформацію щодо необхідності встановлення таких укриттів на територіях шкіл та дитсадків, де немає підземних укриттів.

Вночі 1 червня 2023 року країна-терорист РФ знову завдала ударів по Києву балістичними ракетами. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте внаслідок падіння уламків були руйнування та жертви. Серед загиблих – дитина.

Мешканець Деснянського району Києва, де внаслідок російського удару загинули троє людей, стверджує, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене. Цю інформацію підтвердили Кличко та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

2 червня на Ставці верховного головнокомандувача президент Зеленський доручив перевірити захисні споруди у Києві міністру стратегічної промисловості Олександру Камишіну та по всій країні – міністру внутрішніх справ.

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