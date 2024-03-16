Клименко поручил пересмотреть алгоритм действий служб на фоне двойного удара по Одессе

Фото - Telegram Игоря Клименко

После ракетного удара по Одессе, в результате которого есть 21 погибший, среди которых спасатели, медики и правоохранители, министр внутренних дел Игорь Клименко провел в Одессе оперативное совещание. Он подчеркнул, что при необходимости следует изменить алгоритм действий при реагировании на чрезвычайные ситуации.

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На совещании с руководством Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, территориальным командованием Нацгвардии и Госпогранслужбы обсуждалась ситуация с обстрелами в Украине. Только за минувшие сутки Россия нанесла 400 ударов по 10 регионам страны, отметил глава МВД.

"Экстренные службы системы МВД находятся в полной готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации. В то же время дал указание провести детальный анализ существующих инструкций и при необходимости внести коррективы в алгоритм работы, учитывая оперативную обстановку", – написал министр.

Клименко отметил, что россияне ударили по гражданской инфраструктуре, и когда представители разных служб приехали ликвидировать последствия и оказывать помощь пострадавшим, РФ коварно атаковала эту же территорию еще одной ракетой.

"В результате мы имеем жертвы среди гражданского населения, работников ГСЧС, врачей, работников Национальной полиции", – подчеркнул глава МВД.

15 марта около 11:00 Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и две пожарные машины.

Россия ударила по Одессе дважды – второй обстрел произошел, когда экстренные службы оказывали помощь пострадавшим от первого удара.

По состоянию на 16 марта известно о 21 погибшем.

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